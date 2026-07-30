Сексуальные притязания и «тройничок мечты»: как поведение немецкого консула в США привело к громкому отзыву

Министерство иностранных дел Германии оказалось в центре громкого скандала, завершившегося экстренным отзывом генерального консула Тилля Кнорна из Соединенных Штатов. Глава немецкого дипломатического ведомства Иоганн Вадефуль принял это решение после серии официальных жалоб. Журналистам издания BILD удалось получить доступ к закрытым служебным документам МИД, подробно описывающим причины дипломатического фиаско.

Тилль Кнорн

По данным расследования, начиная с 2023 года на чиновника поступило пять жалоб от коллег. Представители прессы пообщались с тремя пострадавшими сотрудницами, а еще одна женщина направила свои показания по электронной почте. Среди эпизодов — непристойные намеки на рождественской вечеринке, где Кнорн обнял двух девушек и назвал их своим "тройничком мечты", неоднозначные комментарии во время визита президента Штайнмайера в музей, а также предложения "повидаться голыми в сауне" во время служебной командировки в Хельсинки. Кроме того, на карнавале в Берлине дипломат разрешил себе распускать руки. Сам фигурант отрицает этот факт, однако внутреннее расследование сочло вину доказанной.

Точку в карьере дипломата поставил официальный документ от 4 июня 2026 года, признавший жалобы женщин полностью оправданными.

В заключении итоговой служебной записки действия консула получили жесткую юридическую оценку.

"Тилль Кнорн своим поведением нарушил запрет на дискриминацию, – говорится во внутреннем документе министерства, – поскольку его поведение соответствует признакам сексуального домогательства в рабочей среде".

Следственная комиссия также обратила внимание, что Кнорн активно пользовался своим высоким служебным положением. Поскольку пострадавшие девушки были значительно ниже ранга, они фактически не имели возможности защититься от давления со стороны руководителя.

Эксперты МИД подчеркнули разрушительный характер действий дипломата по рабочей атмосфере.

"Своим нежелательным поведением сексуализированного характера [он] создал обстановку, для которой характерны устрашение, унижение и оскорбление достоинства", — резюмировали авторы расследования.

В отчете прямо указано, что должностное лицо неоднократно "сводило коллегу к сексуальному объекту".

Сам эксконсул решил воздержаться от публичных пояснений ситуации. Его официальный представитель в ответ на запрос журналистов лишь попросил отнестись с пониманием, что его клиент не готов давать комментарии, которые будут фиксироваться на диктофон или камеру.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Германия может кардинально изменить подход к определению сексуального согласия. Федеральное министерство юстиции Стефани Губиг выступило за пересмотр действующего законодательства и введение принципа "лишь "да" означает "да", который уже действует в ряде европейских стран.



