У Німеччині хочуть переписати правила сексу: старий принцип може піти в минуле

Німеччина може кардинально змінити підхід до визначення сексуальної згоди. Федеральна міністерка юстиції Стефані Губіг виступила за перегляд чинного законодавства та запровадження принципу "лише "так" означає "так"", який уже діє в низці європейських країн.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Наразі в Німеччині застосовується норма, ухвалена у 2016 році після масштабних суспільних дискусій. Вона базується на принципі "ні означає ні", відповідно до якого сексуальний контакт визнається протиправним, якщо людина чітко висловила небажання брати в ньому участь.

Однак, на думку Губіг, нинішні правила потребують подальшого посилення. Міністерка пропонує зробити обов’язковою активну та недвозначну згоду всіх учасників інтимного контакту. За новим підходом сексуальні стосунки вважатимуться добровільними лише тоді, коли кожна сторона свідомо підтвердила свою згоду та перебувала в стані, що дозволяв повністю усвідомлювати власні дії.

Подібні норми вже діють у Швеції, Франції та Іспанії. Минулого року аналогічні зміни підтримав парламент Норвегії, що стало черговим кроком до поширення моделі "так означає так" у Європі.

Губіг наголосила, що найближчим часом має намір обговорити можливі законодавчі зміни з партнерами по урядовій коаліції. За її словами, в уряді вже існує широка підтримка запровадження такого підходу щонайменше у справах, пов’язаних із захистом неповнолітніх.

Прихильники реформи переконані, що нововведення допоможе краще захистити жертв сексуального насильства та зробить правові норми більш чіткими. Водночас критики застерігають, що зміни можуть викликати складні дискусії щодо доказової бази у кримінальних провадженнях.

Очікується, що питання стане одним із найрезонансніших у німецькій правовій політиці найближчих місяців.

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