Сексуальні домагання та «тріо мрії»: як поведінка німецького консула в США призвела до гучного відкликання

Міністерство закордонних справ Німеччини опинилося в центрі гучного скандалу, який завершився екстреним відкликанням генерального консула Тілля Кнорна зі Сполучених Штатів. Очільник німецького дипломатичного відомства Йоганн Вадефуль ухвалив це рішення після серії офіційних скарг. Журналістам видання BILD вдалося отримати доступ до закритих службових документів МЗС, які детально описують причини дипломатичного фіаско.

Тілль Кнорн

За даними розслідування, починаючи з 2023 року на високопосадовця надійшло п'ять скарг від колег. Представники преси поспілкувалися з трьома потерпілими співробітницями, а ще одна жінка надіслала свої свідчення електронною поштою. Серед епізодів — непристойні натяки на різдвяній вечірці, де Кнорн обійняв двох дівчат і назвав їх своїм "тріо мрії", неоднозначні коментарі під час візиту президента Штайнмаєра до музею, а також пропозиції "побачитися у сауні голими" під час службового відрядження до Гельсінкі. Крім того, на карнавалі в Берліні дипломат дозволив собі розпускати руки. Сам фігурант заперечує цей факт, проте внутрішнє розслідування визнало провину доведеною.

Крапку в кар'єрі дипломата поставив офіційний документ від 4 червня 2026 року, який визнав скарги жінок повністю виправданими.

У висновку підсумкової службової записки дії консула отримали жорстку юридичну оцінку.

"Тілль Кнорн своєю поведінкою порушив заборону на дискримінацію, — йдеться у внутрішньому документі міністерства, — оскільки його поведінка відповідає ознакам сексуального домагання в робочому середовищі".

Слідча комісія також звернула увагу на те, що Кнорн активно користувався своїм високим службовим становищем. Оскільки постраждалі дівчата були значно нижчими за рангом, вони фактично не мали змоги захиститися від тиску з боку керівника.

Експерти МЗС підкреслили руйнівний характер дій дипломата для робочої атмосфери.

"Своєю небажаною поведінкою сексуалізованого характеру [він] створив обстановку, для якої характерні залякування, приниження та образа гідності", — резюмували автори розслідування.

У звіті прямо зазначено, що посадовець неодноразово "низводив колегу до сексуального об'єкта".

Сам ексконсул вирішив утриматися від публічних пояснень ситуації. Його офіційний представник у відповідь на запит журналістів лише попросив поставитися із розумінням до того, що його клієнт не готовий давати коментарі, які фіксуватимуться на диктофон чи камеру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Німеччина може кардинально змінити підхід до визначення сексуальної згоди. Федеральна міністерка юстиції Стефані Губіг виступила за перегляд чинного законодавства та запровадження принципу "лише "так" означає "так"", який уже діє в низці європейських країн.



