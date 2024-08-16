Украинец Владимир, обвиняемый в подрыве газопроводов “Северный поток” и “Северный поток — 2”, смог уйти от польской полиции и бежать в Украину. Издание BILD пишет, что польские власти, похоже, допустили серьезные ошибки, позволив ему свободно уехать.

Эксперт обвиняет: Польские и украинские власти могли спланировать подрыв "Северного потока"

По мнению Августа Ханнинга, бывшего главы немецкой разведки, для взрывов на этих газопроводах требовалась поддержка на высоком уровне. Он предполагает, что в диверсии могли быть замешаны польские и украинские военные, а также политические лидеры обеих стран.

"Северный поток" и "Северный поток — 2". Эти взрывы были бы невозможны "без масштабной государственной поддержки польских и украинских военных", — заявил Ханнинг в интервью WELT.

Ситуация усложняется тем, что пресс-секретарь прокуратуры в Варшаве, Пётр Скиба, признал, что поляки забыли объявить Владимира в розыск. После бегства Владимира в Украину, немецкая прокуратура отказалась давать комментарии.

Напомним, “Комментарии” писали, что советник президента Украины Михаил Подоляк отрицает информацию о причастности Украины к взрывам на газопроводе "Северный поток-2". По его словам, такая диверсия была выгодна только России.

Как передает портал "Комментарии", в Белом доме решили воздержаться от комментирования материала издания The Wall Street Journal, которое написало о том, что украинские чиновники одобрили операцию по подрыву российских "Северных потоков".

Читайте также на портале “Комментарии” — Немецкая Генпрокуратура объявила в розыск украинца, которого обвиняют во взрыве газопровода "Северные потоки". По сообщениям ведущих немецких СМИ, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и телеканала ARD, мужчина по имени Владимир временно проживал в Польше.

