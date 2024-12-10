Шаг вперед и два назад: что теперь заявляет кандидат в канцлеры ФРГ Мерц о поставках Taurus ВСУ

Только вчера, находясь с визитом в Киеве, лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия и удары по РФ, как уже сегодня поправил себя, отметив, что решение о поставках дальнобойных ракет Taurus ВСУ он будет принимать только после консультации с США и европейскими союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет n-tv.de, цитируя Мерца.

Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Немецкий политик отметил, что обучение украинских солдат работе с этими ракетами займет не менее четырех месяцев, а за это время к власти придет новый президент США Дональд Трамп.

"И поэтому я выступаю за то, чтобы ответить на эти вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", — подчеркнул Мерц.

При этом кандидат в канцлера Германии добавил, что он лично глубоко сомневается, что эти ракеты смогут кардинально изменить ситуацию в войне с Россией.

Стоит уточнить, что в отличие от канцлера Германии Олафа Шольца, который категорически против передачи Украине крылатых ракет Taurus, Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что даст такое разрешение, если станет канцлером.

Читайте также на портале "Комментарии" — Фридрих Мерц раскритиковал идею о возможной отправке немецких войск в Украину. Об этом пишет DW.

СМИ отмечает, Мерц в эфире телеканала ARD раскритиковал слова министра иностранных дел Анналены Бербок относительно возможного привлечения немецких военных для поддержания мира в Украине в случае прекращения огня и назвал такие заявления "безответственными". По его словам, таким вопросом сейчас никто не задается.

"Война в Украине продолжается, Россия по-прежнему жестоко действует против гражданского населения. Мы все думаем над вопросом, как закончить эту войну. Вопрос в том, как нам добиться этого", — сказал Мерц.



