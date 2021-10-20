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Шантаж и блеф России - как их обойдут политические лидеры Германии

Немецкие политики пытаются найти пути обхода газового шантажа России

сегодня, 16:56
Автор:

Елена Бурдейная

Россия искусственно повышает цены на газ в Европе и нужно найти способ это обойти, передает издание "Голос Америки" слова немецкого политика.

Шантаж и блеф России - как их обойдут политические лидеры Германии

Газопровод - фото из сети

Анналена Бербок, сопредседатель немецкой парии "Зеленых", обвиняет Россию в шантаже, который провоцирует рост цен на газ и другие энергоносители в Европе. Как один из рычагов для шантажа она пытается использовать Германию, чтобы запустить газопровод "Северный поток-2". Одновременно Россия блефует, как игрок в покер: с одной стороны, высокие цены вызваны ростом спроса пост-ковидной экономики и уменьшением предложения энергоносителей, с другой стороны — Москва говорит о дальнейшем сокращении газовых поставок. Бербок акцентирует:

"Мы не должны позволять себя шантажировать".

Коллеги партии "Зеленых" в немецком Бундестаге — социал-демократическая партия во главе с Олафом Штольцем. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) длительное время поддерживала строительство "Северного потока-2", несмотря на то, что это делает Европу более уязвимой к российскому влиянию. Депутаты СДПГ, надеется Бербок, будет сотрудничать с "Зелеными" и другими политическими силами, чтобы избавиться от этой зависимости. Одним из путей является полный отказ от использования угля в период с 2030 до 2038 гг.

Законодательство Евросоюза требует, чтобы владельцы трубопроводов не могут быть одновременно собственниками газа, который этим трубопроводам будет поставляться. Немецкий политик настаивает, чтобы Россия выполнила это требование. "Газпром" владеет "Северным потоком-2" и одновременно — добывает газ. Чтобы обойти эту ситуацию и выручить европейских пользователей, необходимо освободить газопровод от этого требования, что является незаконным. Но Россия может воспользоваться напряженностью с энергоснабжением, чтобы добиться разрешения на запуск в обход европейских требований, предостерегает политик.

Издание "Комментарии" публиковало информацию о том, при каких условиях Путин повысит транзит газа через Украину .



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Источник: https://www.golosameriki.com/a/germany-must-resist-russian-blackmail-over-pipeline--greens-co-leader-/6277893.html
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