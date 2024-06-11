Шольц дал новое обещание Украине: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Германия в ближайшие месяцы передаст Украине системы противовоздушной обороны, ракеты и боеприпасы для защиты критической инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время конференции по восстановлению Украины.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Канцлер сообщил, что Германия отправляет больше систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов, чтобы укрепить оборону Киева от шквала российских атак на города и критически важную инфраструктуру.
Глава немецкого правительства подчеркнул важность частного капитала в усилиях по восстановлению, заявив, что "это также должно быть экономически обоснованным".
Он заявил об этом делегатам, в частности, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
В своем выступлении Шольц также подтвердил поддержку возможного членства Украины в Европейском Союзе.
Читайте также на портале "Комментарии" - Олаф Шольц высказался о недавнем разрешении для Киева наносить удары вооружением, предоставленным Берлином, по территории страны-агрессора России.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!