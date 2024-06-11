Шольц дал новое обещание Украине: о чем идет речь

Германия в ближайшие месяцы передаст Украине системы противовоздушной обороны, ракеты и боеприпасы для защиты критической инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время конференции по восстановлению Украины.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Все это в последующие месяцы и недели поедет в Украину", – отметил Олаф Шольц.

Канцлер сообщил, что Германия отправляет больше систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов, чтобы укрепить оборону Киева от шквала российских атак на города и критически важную инфраструктуру.

"Лучший вид реконструкции – это тот, который вообще не должен происходить", – сказал Шольц.

Глава немецкого правительства подчеркнул важность частного капитала в усилиях по восстановлению, заявив, что "это также должно быть экономически обоснованным".

"Те, кто примет участие на ранней стадии, развивает и расширяет свои экономические отношения с Украиной сейчас, будут в авангарде. От имени немецкой промышленности я могу сказать, что они это делают", — сказал Шольц.

Он заявил об этом делегатам, в частности, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

В своем выступлении Шольц также подтвердил поддержку возможного членства Украины в Европейском Союзе.

"За несколько месяцев после начала войны с Россией мы совместно дали Украине твердое обещание: будущее Украины – в ЕС", — сказал Олаф Шольц, отметив, что обещание остается в силе.

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