Шольц хотел обсудить с Путиным Украину: в МИД Германии рассказали, что ответил диктатор

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин фактически отказался обсуждать посредничество по Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Олаф Шольц и Владимир Путин. Фото из открытых источников
При этом глава МИД Германии подчеркнула, что "Украина готова заключить справедливый мир".
Выступая вместе с главой МИД Словакии Юраем Бланаром, она раскритиковала позицию Путина, отклоняющего инициативу мирных переговоров.
Читайте также на портале "Комментарии" - подавляющее большинство немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц проявил инициативу и снова поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным после почти двух лет молчания. Об этом сообщает "dpa".
Отмечается, что в опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства прессы, 59% опрошенных высказались за то, чтобы эти два лидера провели телефонный разговор. Лишь 26% были против, а 15% не имели определенного мнения по этому поводу.
Последний раз Олаф Шольц говорил с Владимиром Путиным еще в конце 2021 года.
Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц готовится к разговору с Байденом, Стармером и Макроном: как это касается Украины.
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