Шольц хотел обсудить с Путиным Украину: в МИД Германии рассказали, что ответил диктатор

Российский диктатор Владимир Путин фактически отказался обсуждать посредничество по Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Олаф Шольц и Владимир Путин. Фото из открытых источников

При этом глава МИД Германии подчеркнула, что "Украина готова заключить справедливый мир".

Выступая вместе с главой МИД Словакии Юраем Бланаром, она раскритиковала позицию Путина, отклоняющего инициативу мирных переговоров.

"Он (Владимир Путин – ред.) отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", — добавила министр.

Читайте также на портале "Комментарии" - подавляющее большинство немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц проявил инициативу и снова поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным после почти двух лет молчания. Об этом сообщает "dpa".

Отмечается, что в опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства прессы, 59% опрошенных высказались за то, чтобы эти два лидера провели телефонный разговор. Лишь 26% были против, а 15% не имели определенного мнения по этому поводу.

Последний раз Олаф Шольц говорил с Владимиром Путиным еще в конце 2021 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц готовится к разговору с Байденом, Стармером и Макроном: как это касается Украины.



