Немецкие консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) и их баварский партнер ХСС – всерьез задумались о том, что отстранить Олафа Шольца и его правительство от власти в Германии. Они официально объявили, что на следующих федеральных выборах их кандидатом в канцлеры будет лидер ХДС Фридрих Мерц. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Die Welt".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Вопрос канцлерства решен. Фридрих Мерц это сделает. Меня это устраивает, и я однозначно поддерживаю это решение", – сказал премьер-министр Баварии и лидер ХСС Зёдер после встречи с лидером ХДС.

По его словам, он и Мерц разделяют цель заменить коалицию во главе с Олафом Шольцом в Берлине и "наконец вернуть Германию на правильный путь". Но, какой именно это путь – никто так и не сказал.

Мерц поблагодарил Зёдера за сотрудничество и подчеркнул, что ХДС/ХСС "является последней большой народной партией демократического центра".

Стоит отметить, ХДС/ХСС является лидером всех без исключения социологических опросов в Германии и есть очень высокие шансы того, что их союз будет формировать следующее правительство страны.

Следующие федеральные выборы в Германии пройдут в 2025 году и станут вызовом для тех партий, которые сейчас сформировали нынешнюю правящую коалицию. Находясь у власти эти партии стремительно теряют популярность. Они также угрожают высоким результатом ультраправой "Альтернативы для Германии" и популистской партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.

Зёдер и Мерц предостерегли граждан от голосования за последних перед земельными выборами в Саксонии и Тюрингии, где популярность сил крайнего спектра особенно высока.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шольц намекнул, что готов поддержать перемирие в войне России и Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – удары по РФ: Шольц дал окончательный ответ по передаче Taurus Киеву.



