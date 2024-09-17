Шольц намекнул, что готов поддержать перемирие в войне России и Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходима мирная конференция с участием России, чтобы остановить войну в Украине. Немецкий лидер отметил, что продолжит поддерживать Украину, но РФ должна продемонстрировать свою готовность к перемирию и внести собственный вклад, прекратив военную агрессию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление канцлер сделал во время визита в Казахстан, пишет немецкое издание "Welt".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

СМИ обращает внимание, что на совместной пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев громогласно заявил, что победить Россию в ходе войны невозможно.

"Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества, и в первую очередь для всех стран, непосредственно вовлеченных в российско-украинский конфликт. Это факт, что Россия в военном отношении непобедима", — отметил лидер Казахстана.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу для переговоров между Украиной и России. Эту партию возглавляет канцлер Олаф Шольц. Такое предложение Мютцених озвучил в интервью Rheinische Post.

Политик объяснил свою позицию тем, что канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский сходятся во мнении, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам и, что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите.

Также издание "Комментарии" сообщало – удары по РФ: Шольц дал окончательный ответ по передаче Taurus Киеву.

Ранее "Комментарии" писали – цинизму нет предела: что заявили у Шольца об ударах по РФ.



