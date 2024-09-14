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Удары по РФ: Шольц дал окончательный ответ по передаче Taurus Киеву

Германия уже приняла окончательное решение о поставках, и оно не изменится

сегодня, 14:02
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Кравцев Сергей

В Германии в ближайшем будущем нет планов отправлять дальнобойные ракеты Taurus дальнего радиуса действия в Украину. Дискуссии уже закончились. Поэтому это окончательное решение официального Берлина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian, цитируя заявление немецкого канцлера Олафа Шольца на пресс-конференции.

Удары по РФ: Шольц дал окончательный ответ по передаче Taurus Киеву

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать и чего мы не будем делать. Это решение не изменится", — заявил Олаф Шольц.

Стоит отметить, что Украина больше года активно подымала вопрос о том, чтобы Берлин все же передал ракеты Taurus ВСУ. Тогда многие политики, как в Украине, так и за рубежом высказывали свои мнение на этот счет, многие из них говорили, что Берлин все же передаст ракеты. Нужно просто немного времени для окончательного решения. При этом США и Великобритания, передавшие Украине дальнобойное оружие, активно обсуждают возможность разрешить Украине расширить удары на территорию России. 

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что то, о чем договариваются США и Великобритания, "остается их делом". В правительстве Шольца заявили, что не против ударов оружием других стран по территории РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе значительно участились дискуссии относительно снятия запрета для ВСУ использовать дальнобойные ракеты, которые были предоставлены союзниками, для ударов по РФ. Если же партнеры Украины все же пойдут на этот шаг, российский диктатор Владимир Путин может усилить свои угрозы, в частности, провести первые за десятилетия ядерные испытания. Таким образом Москва может вновь показать, что готова повышать ставки в войне.




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