Немецкий канцлер Олаф Шольц может преждевременно покинуть свой пост. А все потому, что у партии "СДПГ" низкий уровень поддержки.

Как утверждают аналитики, что ключевым фиаско "СДПГ", стало то, что только каждый пятый житель Германии положительно оценивает работу канцлера Олафа Шольца, представляющего эту партию.

Новый социологический опрос института INSA (Национальный институт прикладных наук Лиона), проведенный для издания и опубликованный 31 декабря, показал, что в течение 2023 года поддержка "Социал-демократической партии Германии" упала с 20% до 15%.

В 2024 году Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку, пишет итальянская газета La Repubblica, но не называет источники информации.

По данным журналистов, заменить Шольца может действующий министр обороны Борис Писториус, возглавивший рейтинг самых популярных политиков Германии.

Еще одной причиной для отставки, по мнению журналистов из La Repubblica со ссылкой на два источника, может стать скандал 2020 года с компанией Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, предположительно скрывающимся в Москве.

Тогда именно Шольц руководил Федеральным министерством экономики и отвечал за финансовый регулятор, не заметивший крупнейшую мошенническую схему в истории Германии со времен Второй мировой войны.

Но Шольц всегда отрицал свою личную ответственность за этот скандал.

Но Bild пишет, что немецкие аналитики сомневаются в отставке Шольца, ведь члены СДПГ поддержали его во время партийной конференции.

"В то же время Борис Писториус недавно призвал Германию "готовиться к войне" — до недавнего времени левое крыло "СДПГ", вероятно, вообще могло потребовать исключения из партии за эти слова", — говорится в материале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Шольца отреагировали на массированную атаку РФ