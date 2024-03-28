Шольц наконец-то назвал настоящую причину, почему не согласится поставить Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, что его решение не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом немецкий канцлер рассказал Märkische Allgemeine.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц заявил, что как глава правительства он должен нести ответственность в вопросах войны и мира – в частности, когда речь идет о безопасности в Европе.

"Это также касается вопроса Taurus. Наряду с сильной поддержкой Украины, одна вещь остается для меня важной: мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить эскалацию войны – другими словами, предотвратить войну между Россией и НАТО", – заявил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер отметил, что "мы также не будем отправлять своих солдат в Украину".

"И с каждой поставкой оружия мы будем тщательно взвешивать, что она означает в этом контексте. Именно поэтому я принял такое решение (о Taurus. – Ред.)", – высказался глава правительства.

В то же время Германия, по словам Шольца, поддерживает Украину оружием и боеприпасами "больше, чем любая другая страна Европы".

"Только на это мы тратим более 28 миллиардов евро. Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется", – сказал немецкий канцлер.

Отметим, Олаф Шольц заявил, что на сегодняшний день несколько стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией.

Канцлер отметил, что посреднические инициативы для прекращения войны в Украине были всегда.

"Например, сразу после начала войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом. Тогда переговоры провалились, потому что Россия использовала их лишь как предлог для одновременной переброски своих войск на восток для крупного наступления. Затем стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене — невероятных преступлениях российских вооруженных сил в области прав человека против гражданского населения", — заявил Шольц.



