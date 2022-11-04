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Шольц намекнул Си Цзиньпину, что война России против Украины создает много проблем

Тема войны в Украине стала одной из ключевых во время встречи Шольца с Си Цзиньпином

сегодня, 11:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что война России против Украины "создает много проблем для мирового порядка". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление Шольца, которого цитирует немецкое издание "Spiegel".

Шольц намекнул Си Цзиньпину, что война России против Украины создает много проблем

Шольц и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Во время встречи с китайским лидером Олаф Шольц поднял тему войны в Украине, назвав ее ключевым вопросом, который давно пришло время решать.

"Мы собрались вместе в момент, отмеченный большим напряжением. В частности, я хочу выделить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего мирового порядка, базирующегося на правилах", — заявил Шольц.

Стоит отметить, еще до визита в КНР, канцлер ФРГ заявил, что во время его визита одним из ключевых вопросов, которые он хотел бы обсудить с главой Китая станет война России в Украине.  

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по России и поменял своей отношение к президенту РФ Путину. Якобы к такому выводу Эрдоган пришел после телефонного разговора с немецким лидером. У Шольца оперативно отреагировали, заявив, что заявление Эрдогана далеко от реальности. Официальный Берлин не изменил свою позицию — Россия должна прекратить войну и вывести свои войска из Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине разгорается с новой силой: где на фронте наиболее "жарко" – что происходит в районе Херсона. Эксперты разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью нашему изданию.




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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/china-reise-von-olaf-scholz-xi-jinping-will-mehr-zusammenarbeit-mit-deutschland-a-5db1bb89-ccd1-4090-b43c-2008a68e7236
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