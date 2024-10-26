Шольц нашел объяснение, почему Путин решил задействовать военных КНДР в войне

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прибытие военнослужащих КНДР в Россию и их возможное участие в войне против Украины приводят к эскалации конфликта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление немецкий лидер сделал во время визита в Индию, пишет Le Monde.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства назвал ситуацию вокруг переброски войск серьезной. По словам Шольца, присутствие иностранных военных на территории Российской Федерации демонстрирует "растущее беспокойство" кремлевского правителя Путина.

"Вопрос о переброске северокорейских солдат в Россию и их возможном развертывании в Украине вызывает большое беспокойство. Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию в нынешней ситуации", – отметил Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме считают вероятным развертывание некоторых северокорейских войск в Курской области РФ, но США неизвестно, что они там будут делать. Об этом во время брифинга заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

Также издание "Комментарии" сообщало – ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре. И по той информации, что есть, военные Северной Кореи будут задействованы Кремлем на Курском направлении.

"Они будут готовы (воевать в Украине, — ред.) 1 ноября", — заявил Кирилл Буданов.

По его словам, северокорейские солдаты будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первый отряд из 2 600 человек отправится в Курск, где, как отметил Буданов, Украина создала плацдарм для ведения интенсивных боевых действий. Судьба остальных войск пока неизвестна.



