Шольц нашел объяснение, почему Путин решил задействовать военных КНДР в войне

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прибытие военнослужащих КНДР в Россию и их возможное участие в войне против Украины приводят к эскалации конфликта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление немецкий лидер сделал во время визита в Индию, пишет Le Monde.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Глава немецкого правительства назвал ситуацию вокруг переброски войск серьезной. По словам Шольца, присутствие иностранных военных на территории Российской Федерации демонстрирует "растущее беспокойство" кремлевского правителя Путина.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме считают вероятным развертывание некоторых северокорейских войск в Курской области РФ, но США неизвестно, что они там будут делать. Об этом во время брифинга заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".
Также издание "Комментарии" сообщало – ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре. И по той информации, что есть, военные Северной Кореи будут задействованы Кремлем на Курском направлении.
По его словам, северокорейские солдаты будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первый отряд из 2 600 человек отправится в Курск, где, как отметил Буданов, Украина создала плацдарм для ведения интенсивных боевых действий. Судьба остальных войск пока неизвестна.
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