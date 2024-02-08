Шольц назвал конкретные шаги, чтобы скорее завершить войну в Украине

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что могут сделать западные страны, чтобы в Украине снова был восстановлен мир. Его предложение состоит из четырех шагов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Олаф Шольц считает, что первым шагом, который должен стать главным для всех стран-членов ЕС, состоит в том, чтобы и дальше продолжать оказывать поддержку Украине.
Канцлер напомнил, 1 февраля Совет ЕС принял решение выделить Украине дополнительно 54 млрд долларов в виде финансовой помощи в течение ближайших четырех лет. Это должно быть дополнено дополнительной военной помощью. Канцлер призвал своих европейских коллег принять необходимые бюджетные решения.
Во-вторых, отметил немецкий канцлер, Запад должен продолжать двигаться в стратегическом ключе по обе стороны Атлантики.
По словам Шольца, Путин пытается подорвать единство в Европе и настроить европейцев против поддержки Украины. Другие страны по всему миру внимательно следят за тем, можно ли использовать эти разногласия в своих интересах и смогут ли развернуться кампании по дезинформации. Именно поэтому европейцы должны доказать, что ряд стран ошибается, убедив граждан по обе стороны Атлантики в том, что победа России сделает мир гораздо более опасным. Она также приведет к напряжению наших бюджетов и поставит под угрозу свободу и процветание каждого жителя Земли.
Он добавил, что Запад будет противостоять любым попыткам втянуть НАТО в войну с Россией.
В-четвертых, по его словам, коллективное сдерживание и оборона НАТО должны быть надежными.
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