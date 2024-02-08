Шольц назвал конкретные шаги, чтобы скорее завершить войну в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что могут сделать западные страны, чтобы в Украине снова был восстановлен мир. Его предложение состоит из четырех шагов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц считает, что первым шагом, который должен стать главным для всех стран-членов ЕС, состоит в том, чтобы и дальше продолжать оказывать поддержку Украине.

Канцлер напомнил, 1 февраля Совет ЕС принял решение выделить Украине дополнительно 54 млрд долларов в виде финансовой помощи в течение ближайших четырех лет. Это должно быть дополнено дополнительной военной помощью. Канцлер призвал своих европейских коллег принять необходимые бюджетные решения.

"Как и США и другие страны, Германия готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности в сфере безопасности, чтобы Украина могла сдерживать и защищать себя от будущих российских атак. Будучи высокоразвитой промышленной страной и будущим членом ЕС, Украина сможет содержать хорошо оснащенную современную армию, если ей удастся отразить агрессию России. Такая перспектива повышает безопасность всех нас", — подчеркнул он.

Во-вторых, отметил немецкий канцлер, Запад должен продолжать двигаться в стратегическом ключе по обе стороны Атлантики.

По словам Шольца, Путин пытается подорвать единство в Европе и настроить европейцев против поддержки Украины. Другие страны по всему миру внимательно следят за тем, можно ли использовать эти разногласия в своих интересах и смогут ли развернуться кампании по дезинформации. Именно поэтому европейцы должны доказать, что ряд стран ошибается, убедив граждан по обе стороны Атлантики в том, что победа России сделает мир гораздо более опасным. Она также приведет к напряжению наших бюджетов и поставит под угрозу свободу и процветание каждого жителя Земли.

Он добавил, что Запад будет противостоять любым попыткам втянуть НАТО в войну с Россией.

"В-третьих, мы не видим себя в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфронтации с ней. Мы будем противостоять любым попыткам втянуть Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины", — заявил чиновник.

В-четвертых, по его словам, коллективное сдерживание и оборона НАТО должны быть надежными.

"Чем быстрее Путин поймет, что мы в этом деле надолго, тем быстрее закончится война в Украине. Единственный способ, которым мы можем способствовать установлению прочного мира, — это наша поддержка, единство и решимость. Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул Шольц.

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