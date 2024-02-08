В Германии встревожены тем, что уже начало происходить в США: опасаются за Украину

В Германии политики всерьез встревожены тем, что республиканцы в Сенате США провалили голосование о предоставлении Украине новой военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает DW.

Германия. Фото: из открытых источников

Как заявил председатель комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), блокирование помощи Украине в Конгрессе – лишь первое предвестие того, что еще может произойти, если Дональда Трампа переизберут в Белый дом в ноябре.

"Тогда сразу безопасность Европы больше не будет гарантирована. Будущее свободной и независимой Украины окажется в наивысшей опасности", – предупредил Рот.

Одновременно он раскритиковал позицию Евросоюза, который слишком долго полагался на то, что США продолжат оказывать Украине всестороннюю военную поддержку.

"Мы, европейцы, должны наконец взять на себя больше ответственности, чтобы сдержать и остановить российский империализм. Это правильный путь, независимо от того, как будут звать следующего президента (США) – Трамп или Байден", – подчеркнул Михаэль Рот.

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Рьоттген назвал позицию республиканцев, которые блокировали помощь Украине в Сенате, "разрушительной для внешнеполитического веса США".

По его словам, конфликт между демократами и республиканцами в этом вопросе ослабляет доверие союзников к Соединенным Штатам и побуждает такие государства, как Китай и Иран, бросить США военный вызов. Политик также призвал Европу укреплять ее безопасность в свете возможного возвращения Дональда Трампа к президентской власти.

"Мы должны наконец проснуться и подготовиться к возможному президентству Дональда Трампа, вкладывая значительные средства в нашу собственную безопасность", – подчеркнул Рьоттген.

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