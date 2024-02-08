В Германии встревожены тем, что уже начало происходить в США: опасаются за Украину

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Кравцев Сергей
В Германии политики всерьез встревожены тем, что республиканцы в Сенате США провалили голосование о предоставлении Украине новой военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает DW.
Германия. Фото: из открытых источников
Как заявил председатель комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), блокирование помощи Украине в Конгрессе – лишь первое предвестие того, что еще может произойти, если Дональда Трампа переизберут в Белый дом в ноябре.
Одновременно он раскритиковал позицию Евросоюза, который слишком долго полагался на то, что США продолжат оказывать Украине всестороннюю военную поддержку.
Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Рьоттген назвал позицию республиканцев, которые блокировали помощь Украине в Сенате, "разрушительной для внешнеполитического веса США".
По его словам, конфликт между демократами и республиканцами в этом вопросе ослабляет доверие союзников к Соединенным Штатам и побуждает такие государства, как Китай и Иран, бросить США военный вызов. Политик также призвал Европу укреплять ее безопасность в свете возможного возвращения Дональда Трампа к президентской власти.
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