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Шольц назвал свою версию того, почему Путин не поехал на саммит G20

Путин не поедет на саммит G20, потому что боится столкнуться с массовой критикой в свой адрес

13 ноября 2022, 20:16 comments2283
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава Кремля Владимир Путин не поехал на саммит G20, потому что боится столкнуться с массовой критикой в свой адрес. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Bild .

Шольц назвал свою версию того, почему Путин не поехал на саммит G20

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

"Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, сформулированной многими странами мира. Наверное, поэтому его здесь нет", — сказал Олаф Шольц.

Известно, что 15 ноября на Бали начинает свою работу саммит стран G20, который продлится два дня. Несколько дней назад Путин упразднил свое участие в нем. Стало известно, что РФ представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц рассказал, каких слов было достаточно для его визита в Китай . Канцлер Германии Олаф Шольц получил значительную порцию критики из-за своего визита в Китай в начале ноября. Несмотря на это, немецкий политик озвучил, почему его визит был достоин посещения Китая. Это впервые с начала пандемии в Китай прибыл лидер G7. Канцлер Германии через день после возвращения сообщил результаты своего визита в Китай. По словам Шольца, главное, что власти Китая озвучили тезис о неиспользовании ядерного оружия в войне Украины против России. Канцлер Германии считает, что таких слов уже достаточно было для его визита в Си Цзиньпин. Шольца критиковали международные и немецкие политики, ведь китайские технологии и деньги проникли во многие сферы Германии. Однако Олаф Шольц сообщил, что они действуют по четким правилам торговли. Немецкий политик утверждает, что дал понять Китаю, что готов к сотрудничеству, но если возникнут трудности, его страна справится с ситуацией.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/5028
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