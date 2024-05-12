Шольц назвал условия для украинских мужчин, чтобы они остались в Германии

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Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские мужчины призывного возраста могут остаться в Германии, однако должны соответствовать определенным условиям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.
Канцлер Германии об украинских мужчинах. Фото из открытых источников
Олаф Шольц принял участие в мероприятии Editorial Network Germany (RND), на котором ответил на вопрос о ситуации с украинскими беженцами призывного возраста. По словам Шольца, "их пребывание в Германии не будет угрозой". Однако немецкий канцлер настоял на том, что украинские беженцы должны трудоустроиться в Германии.
Канцлер Олаф Шольц заверил украинцев в Германии, что им разрешат остаться, если у них будет работа и вид на жительство.
Напомним, что в Украине приняли новый закон о мобилизации, а МИД Украины заблокировало возможность обновить документы находящимся за рубежом украинцам призывного возраста.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские мужчины призывного возраста могут массово покинуть Польшу из-за нового закона о мобилизации. Кроме того, Киев и Варшава подписали соглашение, упрощающее выполнение судебных решений обеих стран.
Также "Комментарии" писали об Эстонии, которая приняла решение в отношении украинских мужчин призывного возраста, у которых истек срок действия загранпаспорта. В эстонском МИДе указали на права, которые могут потерять украинские беженцы.
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5.10
сегодня, 10:52
щось немо из швейцарии вызываэ пидозру (ударение на последнем согласном -на у)--- наверное пидозра аа ффф