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Шольц назвал условия для украинских мужчин, чтобы они остались в Германии

Если украинские мужчины в Германии будут иметь официальную работу и вид на жительство, их не будут высылать в Украину для мобилизации.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские мужчины призывного возраста могут остаться в Германии, однако должны соответствовать определенным условиям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.

Шольц назвал условия для украинских мужчин, чтобы они остались в Германии

Канцлер Германии об украинских мужчинах. Фото из открытых источников

Олаф Шольц принял участие в мероприятии Editorial Network Germany (RND), на котором ответил на вопрос о ситуации с украинскими беженцами призывного возраста. По словам Шольца, "их пребывание в Германии не будет угрозой". Однако немецкий канцлер настоял на том, что украинские беженцы должны трудоустроиться в Германии.

"Мы бы хотели, чтобы те, кто здесь из Украины, если они могут работать, работали сейчас. Следует сказать, что многие уже делают это, но есть еще несколько сотен тысяч, которые срочно нужны на рынке труда", — сказал Олаф Шольц.

Канцлер Олаф Шольц заверил украинцев в Германии, что им разрешат остаться, если у них будет работа и вид на жительство.

Напомним, что в Украине приняли новый закон о мобилизации, а МИД Украины заблокировало возможность обновить документы находящимся за рубежом украинцам призывного возраста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские мужчины призывного возраста могут массово покинуть Польшу из-за нового закона о мобилизации. Кроме того, Киев и Варшава подписали соглашение, упрощающее выполнение судебных решений обеих стран.

Также "Комментарии" писали об Эстонии, которая приняла решение в отношении украинских мужчин призывного возраста, у которых истек срок действия загранпаспорта. В эстонском МИДе указали на права, которые могут потерять украинские беженцы.



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Источник: https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-samstag-386.html
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Обсуждения

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5.10

сегодня, 10:52

щось немо из швейцарии вызываэ пидозру (ударение на последнем согласном -на у)--- наверное пидозра аа ффф


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