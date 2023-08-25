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Шольц неожиданно заступился за русскую культуру и артистов

Шольц считает, что российские артисты, не поддерживающие Кремль, не должны быть под запретом

сегодня, 16:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Немецкий канцлер сделал неожиданное заявление о культуре России. По его мнению, она является частью общей истории Европы. Соответствующее заявление Олаф Шольц в ходе публичного диалога в Мюнхене, сообщает Handelsblatt.

Шольц неожиданно заступился за русскую культуру и артистов

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Шольц пояснил, что артисты, поддерживающие агрессию Кремля, предположительно не получат приглашение выступить в Германии. Но, как говорит Шольц, среди россиян много тех, кто не согласен с действиями президента России Владимира Путина.


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"Русская культура является частью нашей общей европейской истории. И это не должно быть просто запрещено", — заявил Олаф Шольц.

Известно, что в июне этого года немецкий канцлер Олаф Шольц представил Стратегию национальной безопасности страны, которая все же была принята после долгих дискуссий внутри страны. В этом документе Россию назвали величайшей угрозой для мира.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии призывают усилить поддержку Украины . Военную поддержку Украины следует усилить после вероятной смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом заявил глава Европейского комитета Бундестага и политик немецких "Зеленых" Антон Хофрайтер.

Антон Хофрайтер выразил мнение, что вероятное убийство Пригожина говорит о том, что Россия под руководством диктатора Владимира Путина "все больше превращается в мафиозное государство".

По его мнению, Германии следует кардинально изменить позицию по войне в Украине и передать Киеву "все, что мы можем поставить". Первым шагом должна стать передача ракет Taurus. Хофрайтер также добавил, что хотел видеть более четкую поддержку Украины. Он считает, что Германия прибегает к "слишком длинным дебатам".



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