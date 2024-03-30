Шольц обратился к немцам: что сказал об Украине

В обращении по случаю Пасхи канцлер Германии Олаф Шольц напомнил своим соотечественникам о необходимости справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Die Welt".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Мир без свободы означает угнетение. Не бывает мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир – так долго, как это будет необходимо", – заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что на пасхальных богослужениях христиане всего мира молятся за более мирный мир.

"Мы все стремимся к более мирному миру. Люди на Ближнем Востоке и в Украине также желают мира", – отметил глава немецкого правительства.

Шольц подчеркнул, что поддержка Украины нужна "также для нас, для нашей безопасности".

"В течение многих десятилетий мир в Европе базировался на очень важном принципе: границы не должны передвигаться силой. Никогда снова! А Россия Владимира Путина нарушила этот принцип", – заявил он.

По его словам, цивилизованный мир должен сделать так, чтобы этот принцип снова действовал. Продолжая поддерживать Украину – решительно и взвешенно. Германия, по словам канцлера, также будет инвестировать больше в собственную безопасность и держать страну вместе, а не даст себя разорвать на части.

Олаф Шольц подчеркнул, что закон должен побеждать над насилием. Это является предпосылкой мира.

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