Шольц обратился к немцам: что сказал об Украине

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Кравцев Сергей
В обращении по случаю Пасхи канцлер Германии Олаф Шольц напомнил своим соотечественникам о необходимости справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Die Welt".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Канцлер подчеркнул, что на пасхальных богослужениях христиане всего мира молятся за более мирный мир.
Шольц подчеркнул, что поддержка Украины нужна "также для нас, для нашей безопасности".
По его словам, цивилизованный мир должен сделать так, чтобы этот принцип снова действовал. Продолжая поддерживать Украину – решительно и взвешенно. Германия, по словам канцлера, также будет инвестировать больше в собственную безопасность и держать страну вместе, а не даст себя разорвать на части.
Олаф Шольц подчеркнул, что закон должен побеждать над насилием. Это является предпосылкой мира.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц наконец-то назвал настоящую причину, почему не согласится поставить Taurus Украине.
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