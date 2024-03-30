В Германии обратились к другу Путина Шредеру с призывом

Министр здравоохранения Германии, член Социал-демократической партии (СДПГ) Карл Лаутербах призвал экс-канцлера Герхарда Шредера покинуть партию из-за близости к лидеру РФ Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом министр написал в Twitter (X).

Герхард Шредер. Фото: из открытых источников

Лаутербах отметил, что когда-то очень уважал Герхарда Шредера, поскольку, по его словам, тот имел смелость проводить реформы, даже если не все шло как следует.

"Сегодня, к сожалению, за него стыдно. Он больше не имеет ничего общего с СДПГ. Как "друг" Путина, он должен просто выйти из нашей партии", – заявил немецкий министр.

Лаутербах сослался на интервью со Шредером, которое взяло у него информационное агентство dpa. В нем бывший канцлер четко дал понять, что он верен своей дружбе с Путиным более чем через два года после нападения России на Украину. Шредер обосновал это тем, что его хорошие связи с Кремлем, возможно, помогут положить конец войне в Украине: "Мы много лет разумно работали вместе. Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров, я не вижу другого решения".

Ранее Шредер поддержал действующего канцлера Олафа Шольца, который отказался поставлять Украине ракеты Taurus.

"Я думаю, что Олаф Шольц делает то, что я ожидал бы от немецкого канцлера на данный момент", – сказал бывший лидер Социал-демократической партии Германии Герхард Шредер.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, что его решение не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО.

Олаф Шольц заявил, что как глава правительства он должен нести ответственность в вопросах войны и мира – в частности, когда речь идет о безопасности в Европе.



