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Шольц обратился к Путину с посланием

Олаф Шольц обратился к российскому диктатору и призвал к переговорам

сегодня, 12:30
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Автор:

Кравцев Сергей

В Германии заявили о необходимости начать переговоры с РФ для прекращения захватнической войны, которую ведут оккупанты. Президента России Владимира Путина призвали положить конец войне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, слова которого цитирует газета "Kölner Stadt-Anzeiger".

Шольц обратился к Путину с посланием

Олаф Шольц. Фото: GettyImages

"Канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным о прекращении захватнической войны против Украины", — пишет издание, ссылаясь на сказанное Шольцем.

По его словам, цель Германии состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина возобновила суверенитет на всей своей территорией.                                                                                               

"Для этого необходимо будет говорить. Остается увидеть, будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или же за длинным столом", — считает Шольц.

Лидер Германии подчеркнул, Кремль должен признать, что так дальше продолжаться не может.

"Путин должен прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только следующим: Путин, закончи эту войну", — заявил Олаф Шольц.

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Источник: https://www.ksta.de/politik/beendigung-des-kriegs-scholz-stellt-gespraeche-mit-putin-in-aussicht-380401?cb=1671268987881
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