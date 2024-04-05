Шольц обвинил Макрона в провоцировании Третьей мировой войны. О чем речь

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые рассказал ограниченному кругу союзников об идее использовать иностранные войска в Украине в конце февраля. Эта информация, по словам источников, знакомых с ходом встречи, вызвала шквал возмущения со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Макрон и Шольц

В общем, весь разговор проходил на повышенных тонах, а наиболее эмоционально себя вел именно Олаф Шольц. Вроде бы канцлер Германии даже обвиним французского президента в том, что тот хочет начать Третью мировую войну и вовлечь в нее всех.

При этом Шольц заявил, что разговор об иностранных военных в Украине не имеет смысла продолжать, поскольку для него нужен консенсус, а Германия выступает категорически против такого развития событий.

При этом Макрон на это очень жестко заявил немецкому канцлеру, что его голос ничего не изменит и не остановит. Французский президент заявил, что ему по этому вопросу консенсус не нужен. Также якобы Макрон заявил, что стремится найти смелые государства и возглавить их и добавил, что Германию в этой группе никто не ожидал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон предположил , что Франция может ввести свои войска в Украину, если Россия перейдет в наступление и начнет продвигаться в Одессу или Киев. В Париже на полном серьезе обсуждают, сколько военных в Украину могут направить и какую функцию они могут выполнять. В частности, допускается, что они могут охранять границу с Беларусью и, таким образом, освободить украинские войска, которые могут быть направлены на другие участки фронта.