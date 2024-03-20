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Макрон объяснил французам, почему нужно прийти на помощь украинцам

Эммануэль Макрон ответил тем, кого пугает отправка французских войск в Украину

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал опасения общества из-за возможной отправки французских войск в Украину "необходимым сигналом к пробуждению". Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер сказал во время визита в Марсель, пишет TF1 Info.

Макрон объяснил французам, почему нужно прийти на помощь украинцам

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Я думаю, важно, чтобы наша молодежь понимала, в чем суть конфликта в Украине. Он происходит в 1500 км от наших границ, что не так уж и далеко", — заявил президент Франции.

По его словам, падение Украины и решение партнеров отказаться от нее имело бы прямые последствия для Франции.

"Где бы остановилась империалистическая держава, если бы она могла продвигаться так близко к нам? Наши демократии всегда нужно защищать. Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать Республику", — высказался Эммануэль Макрон.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время активизировался в ракурсе поддержки Украины в войне против России, сделал еще ряд заявлений по этому поводу. Среди прочего, подчеркнул, что Россия не должна победить, а территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью. Также обещал приехать в нашу страну с конкретными предложениями и решениями. Кроме того, признался, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Как оцениваете заявления Макрона? Какие из них могут воплотиться в жизнь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – пусть Путин понервничает: в Британии допустили отправку войск в Украину.

Ранее "Комментарии" информировали – будут ли американские военные в Украине: Салливан отреагировал на идею Макрона.




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Источник: https://www.tf1info.fr/international/guerre-ukraine-russie-il-faut-etre-prets-a-defendre-la-republique-declare-emmanuel-macron-a-marseille-2289927.html
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