Шольц объяснил, почему гарантии безопасности для Украины должны отличаться от членства в НАТО

Любые будущие гарантии безопасности для Украины, которые преложит объединённый Запад, должны отличаться от статуса европейских членов Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Reuters".

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: сайт Офиса президента

Олаф Шольц четко дал понять, что на сегодняшний день, когда в Украине продолжается полномасштабная война. Говорить о полноценном членстве Украины в НАТО нет смысла. Сейчас, по мнению Шольца, цивилизованный мир должен думать над тем, как поддержать Украину, помочь Киеву выстоять.

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Отвечая на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, Шольц уточнил, что они должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечить Украине необходимую безопасность от угрозы нападения.

Немецкий канцлер подчеркнул, эти гарантии должны одновременно стабилизировать Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, общаясь с журналистами, поддержал "более сильные, конкретные, очень четкие гарантии безопасности" для Украины, добавив, что проведет переговоры по этому вопросу с Шольцем в Потсдаме 7 июня.

"Мы должны дать Украине долгосрочную перспективу. Крайне важно, чтобы саммит в Вильнюсе дал эти немедленные гарантии", – цитирует Макрона Reuters.

На саммите в Молдове президент Украины Владимир Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины и соседних стран "очень важными". Он не только ссылался на нападение РФ на Украину, но и предупредил о "возможных нападениях на другие части Европы".



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