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Франция поддержит конкретный план вступления Украины в НАТО, но есть нюанс

Пока что в Париже не готовы сказать, будут ли даты или календарь для Украины, когда она сможет присоединиться к НАТО

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Франция считает правильной идею о том, чтобы Украина получила конкретный план на пути к вступлению в НАТО. Но это может произойти, когда риски безопасности снизятся. Об этом заявила министр иностранных дел Катрин Колонна, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Франция поддержит конкретный план вступления Украины в НАТО, но есть нюанс

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Колонна в кулуарах встречи глав МИД стран-членов НАТО в Осло заявила, Франция настаивает на то, чтобы был разработан путь с этапами и последовательностями, чтобы Украина могла, когда придет время, присоединиться к Альянсу в хороших условиях безопасности.


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"Будут ли даты или календарь, я не уверена, потому что есть еще много моментов для обсуждения", — сказала министр.

Хотя вступление Украины в НАТО – это вопрос "не сегодняшнего дня", сказала Колонна, "нам нужно сделать больше, чем в 2008 году", имея в виду соглашение, достигнутое в Бухаресте, о том, что Украина в конечном итоге присоединится к Альянсу.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен не сомневается, что Швеция в скором времени может стать частью НАТО. Заявление сделано на фоне недавнего телефонного разговора президента США Джо Байдена с переизбранным президентом Турции – Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, обсуждалась возможность продажи Анкаре новых американских истребителей в обмен на отказ той от блокирования шведского продвижения в НАТО. В то же время евроатлантические перспективы Украины остаются туманными, хоть есть определенные ожидания от саммита Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Чего ожидать от НАТО в обозримом будущем – как Швеции, так и Украине, а также – России, которая открыто называет Альянс своим врагом и даже якобы именно с ним воюет на территории нашей страны.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-01/france-and-germany-are-split-over-ukraine-s-appeal-to-join-nato
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