Франция поддержит конкретный план вступления Украины в НАТО, но есть нюанс

Франция считает правильной идею о том, чтобы Украина получила конкретный план на пути к вступлению в НАТО. Но это может произойти, когда риски безопасности снизятся. Об этом заявила министр иностранных дел Катрин Колонна, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Колонна в кулуарах встречи глав МИД стран-членов НАТО в Осло заявила, Франция настаивает на то, чтобы был разработан путь с этапами и последовательностями, чтобы Украина могла, когда придет время, присоединиться к Альянсу в хороших условиях безопасности.

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"Будут ли даты или календарь, я не уверена, потому что есть еще много моментов для обсуждения", — сказала министр.

Хотя вступление Украины в НАТО – это вопрос "не сегодняшнего дня", сказала Колонна, "нам нужно сделать больше, чем в 2008 году", имея в виду соглашение, достигнутое в Бухаресте, о том, что Украина в конечном итоге присоединится к Альянсу.

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