У Байдена рассказали, на что может рассчитывать Украина на саммите НАТО

Страны-члены НАТО планируют выделить объёмный пакет политической и материальной помощи Украине в ходе саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Что касается Украины, то, основываясь на сегодняшних дискуссиях, я думаю, первое, что можно сказать, это то, что в Вильнюсе, когда лидеры встретятся на саммите, мы и наши друзья в Украине можем рассчитывать на очень мощный пакет как политической, так и материальной помощи", — заявил госсекретарь США.

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Кроме этого Энтони Блинкен напомнил, что все страны-члены НАТО помнят те обязательства, который взяли на себя во время саммита в 2008 году в Бухаресте. Тогда Киев получил четкий сигнал о готовности открыть Украине двери в Альянс.

По словам Блинкена, сейчас идет серьезная работа по укреплению отношений Украины и НАТО. Отдельным пунктом есть помощь Киеву, чтобы Украина как можно скорее могла соответствовать всем стандартам НАТО.

"Думаю, что мы увидим это на саммите в Вильнюсе, а также увидим укрепление политических отношений между НАТО и Украиной", — подытожил Блинкен.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен не сомневается, что Швеция в скором времени может стать частью НАТО. Заявление сделано на фоне недавнего телефонного разговора президента США Джо Байдена с переизбранным президентом Турции – Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, обсуждалась возможность продажи Анкаре новых американских истребителей в обмен на отказ той от блокирования шведского продвижения в НАТО. В то же время евроатлантические перспективы Украины остаются туманными, хоть есть определенные ожидания от саммита Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Чего ожидать от НАТО в обозримом будущем – как Швеции, так и Украине, а также – России, которая открыто называет Альянс своим врагом и даже якобы именно с ним воюет на территории нашей страны.



