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Шольц объяснил, почему изменил мнение и позволил Украине бить по РФ немецким оружием

Олаф Шольц рассказал, что Украина вправе защищать свои территории от российской агрессии и атаковать объекты в РФ.

сегодня, 13:55
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина согласно международному праву имеет право защищаться от нападений России, в том числе атакуя приграничные территории РФ. По словам Шольца, именно поэтому Германия разрешила Украине использовать западное оружие для ударов по России.

Шольц объяснил, почему изменил мнение и позволил Украине бить по РФ немецким оружием

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц выступил перед депутатами Бундестага, где объяснил, почему, несмотря на длительный запрет, он все же снял ограничения для Украины на использование немецкого оружия, которое теперь можно применять для ударов по территории России.

"Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию, своих городов и своих граждан. Это касается и таких нападений, как в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе", — сказал Шольц.

Напомним, что после Франции ряд стран начали заявлять об отсутствии запрета для Украины использовать их оружие для ударов по России или снимали такие условия. В частности, об этом заявили Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Финляндия, Великобритания и другие. Неделю спустя после разрешения США на этот шаг также пошла и Германия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты начали истерить после того, как Германия и другие страны разрешили атаковать Россию. Например, Скабеева заявила, что это только начало, и вскоре Украина получит больше оружия для ударов по РФ. А Владимир Соловьев пригрозил оккупацией Германии и уничтожением ее городов.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на решение украинских партнеров о снятии запрета для Украины на использование их оружия для ударов по России.



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