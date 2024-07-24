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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерение участвовать в избирательной кампании 2025 года в качестве кандидата в канцлеры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Zeit Online".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Следующие всеобщие выборы в Германии, как ожидается, состояться 28 сентября 2025 года.
Олаф Шольц (член Социал-демократической партии Германии) занял пост канцлера Германии в 2021 году. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая была немецким канцлером с 2005 года. До поста главы правительства Германии Шольц в течение трех лет возглавлял Министерство финансов. При этом с марта 2018 года по декабрь 2019 года также был заместителем главы СДПГ.
Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц поддержал предложение Киева пригласить представителей России на второй саммит мира, который планируется на конец года.
В то же время глава немецкого правительства выступил против тех, призывает Украину прекратить сопротивление агрессору.
Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц ответил категорически отказом на призыв Зеленского: о чем идет речь.
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