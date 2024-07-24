Шольц определился: будет ли переизбираться в 2025 году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерение участвовать в избирательной кампании 2025 года в качестве кандидата в канцлеры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Zeit Online".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Мы все полны решимости идти на следующие всеобщие выборы вместе и победить. Я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером", — заявил политик.

Следующие всеобщие выборы в Германии, как ожидается, состояться 28 сентября 2025 года.

Олаф Шольц (член Социал-демократической партии Германии) занял пост канцлера Германии в 2021 году. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая была немецким канцлером с 2005 года. До поста главы правительства Германии Шольц в течение трех лет возглавлял Министерство финансов. При этом с марта 2018 года по декабрь 2019 года также был заместителем главы СДПГ.

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"Очень рад, что украинский президент сказал то, что мы также хотим — чтобы Россия была там на следующей встрече. Это тоже правильно", — высказался Олаф Шольц.

В то же время глава немецкого правительства выступил против тех, призывает Украину прекратить сопротивление агрессору.

"Мир и безопасность должны быть гарантированы, но не путем капитуляции Украины. Не путем начала следующей войны снова", — сказал канцлер.

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