Шольц ответил категорически отказом на призыв Зеленского: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, заявив, что об этом не может быть и речи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "DW".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Олаф Шольц также заявил, что не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.
Немецкий канцлер ответил на вопрос, согласен ли он с другими странами НАТО относительно этих призывов Зеленского.
Владимир Зеленский на саммите призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения относительно ударов западным оружием по целям на территории России.
Он также вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана и подчеркнул, что ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля, чтобы сбивать их.
Читайте также на портале "Комментарии" - Шольц вновь заявил о готовности к диалогу с РФ: что предлагает.
Также издание "Комментарии" сообщало – предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемых мирных переговоров с Украиной – несерьезны. Такое заявление в интервью "ZDF" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
Глава немецкого правительства сделал соответствующее заявление перед началом саммита мира Украины в Швейцарии. Он назвал так называемый "мирный план" Владимира Путина несерьезным.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!