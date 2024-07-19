Шольц ответил категорически отказом на призыв Зеленского: о чем идет речь

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, заявив, что об этом не может быть и речи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "DW".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц также заявил, что не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Немецкий канцлер ответил на вопрос, согласен ли он с другими странами НАТО относительно этих призывов Зеленского.

"Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу", – заявил глава немецкого правительства.

Владимир Зеленский на саммите призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения относительно ударов западным оружием по целям на территории России.

Он также вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана и подчеркнул, что ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля, чтобы сбивать их.

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Также издание "Комментарии" сообщало – предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемых мирных переговоров с Украиной – несерьезны. Такое заявление в интервью "ZDF" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства сделал соответствующее заявление перед началом саммита мира Украины в Швейцарии. Он назвал так называемый "мирный план" Владимира Путина несерьезным.

"В то же время Путин также показал, что его действительно интересует: классическое империалистическое завоевание земли. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну", — сказал канцлер Германии.



