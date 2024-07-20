Шольц поддержал идею Зеленского: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение Киева пригласить представителей России на второй саммит мира, который планируется на конец года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Zeit".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
В то же время глава немецкого правительства выступил против тех, призывает Украину прекратить сопротивление агрессору.
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, заявив, что об этом не может быть и речи. Об этом пишет "DW".
Олаф Шольц также заявил, что не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ. Немецкий канцлер ответил на вопрос, согласен ли он с другими странами НАТО относительно этих призывов Зеленского.
Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц заявил о необходимости диалога по новому диалогу о контроле над вооружениями.
Олаф Шольц отметил, что в долгосрочной перспективе должны быть вновь заключены соглашения о разоружении с Россией.
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