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Шольц поддержал идею Зеленского: о чем идет речь

Канцлер Германии считает правильным решением пригласить РФ на второй саммит мира

сегодня, 15:00
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение Киева пригласить представителей России на второй саммит мира, который планируется на конец года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Zeit".

Шольц поддержал идею Зеленского: о чем идет речь

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Очень рад, что украинский президент сказал то, что мы также хотим — чтобы Россия была там на следующей встрече. Это тоже правильно", — высказался Олаф Шольц.

В то же время глава немецкого правительства выступил против тех, призывает Украину прекратить сопротивление агрессору.

"Мир и безопасность должны быть гарантированы, но не путем капитуляции Украины. Не путем начала следующей войны снова", — сказал канцлер.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, заявив, что об этом не может быть и речи. Об этом пишет "DW". 

Олаф Шольц также заявил, что не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ. Немецкий канцлер ответил на вопрос, согласен ли он с другими странами НАТО относительно этих призывов Зеленского.  

"Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу", – заявил глава немецкого правительства.

Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц заявил о необходимости диалога по новому диалогу о контроле над вооружениями.

Олаф Шольц отметил, что в долгосрочной перспективе должны быть вновь заключены соглашения о разоружении с Россией. 

"Все, что мы делаем, должно привести к тому времени, когда мы снова сможем говорить о контроле над вооружениями между крупными мировыми державами", – сказал канцлер.




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