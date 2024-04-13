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Шольц отказался разговаривать с Путиным: какая причина

Канцлер отказался разговаривать с Путиным до вывода войск из Украины

сегодня, 19:24
Автор:
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Марьян Ощановский
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Канцлер Германии Олаф Шольц не видит смысла в возобновлении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, пока идет война в Украине, а российские войска находятся на украинской территории.

Шольц отказался разговаривать с Путиным: какая причина

Шольц не видит смысла говорить с Путиным. Фото из открытых источников

Шольц заявил, что контакт с Кремлем станет возможен, когда "Россия поймет, что мира под диктовку не будет, а Путин осознает, что ему нужно прекратить свою кампанию и вывести войска из Украины".

Шольц напомнил, что последний раз общался по телефону с Путиным в декабре 2022 года. По мнению немецкого канцлера, разговоры имеют смысл, когда они действительно могут повлиять на ситуацию, однако все указывает на нежелание Кремля прекращать войну, а потому Германии "придется еще долго поставлять оружие и боеприпасы в Украину".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше. По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии. Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров. Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".



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Источник: https://taz.de/Kanzler-Olaf-Scholz-im-Gespraech/!6001250/
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