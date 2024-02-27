Шольц отреагировал на слова Макрона: что думает Берлин об отправке войск НАТО и ЕС в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки военных Североатлантического альянса или Европейского союза в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BFM TV".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц заверил, что "ни один солдат" не будет отправлен в Украину европейскими странами или странами НАТО.

Шольц заявил, что "то, что было решено между нами с самого начала, остается в силе и в будущем", то есть "никаких войск на земле, никаких солдат, отправленных европейскими государствами или странами НАТО на украинскую землю, не будет".

Отметим, на пресс-конференции по итогам Конференции в поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключать, что Североатлантический альянс (НАТО) введет войска для помощи Украине. При этом президент Франции признал, что пока что консенсус по этому вопросу не достигнут.

Президент Франции также добавил, что Россия заняла агрессивную позицию не только против Украины, но и "против нас в целом".

"Мы услышали просьбу президента Зеленского об усилении нашей поддержки, и убеждены, что победа над Россией имеет важное значение для безопасности и стабильности в Европе", — добавил французский лидер.

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