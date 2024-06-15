logo

BTC/USD

66151.63

ETH/USD

3533.18

LTC/USD

78.66

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Шольц отреагировал на так называемый "мирный план" Путина по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольц отреагировал на так называемый "мирный план" Путина по Украине

Олаф Шольц назвал подход Путина несерьезным

сегодня, 12:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемых мирных переговоров с Украиной – несерьезны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ZDF" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц отреагировал на так называемый "мирный план" Путина по Украине

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства сделал соответствующее заявление перед началом саммита мира Украины в Швейцарии. Он назвал так называемый "мирный план" Владимира Путина несерьезным.

"В то же время Путин также показал, что его действительно интересует: классическое империалистическое завоевание земли. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну", — сказал канцлер Германии.

Как отметил Олаф Шольц, за "империалистическую мечту" российский диктатор принял, что сотни тысяч российских солдат погибнут или будут ранены.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин снова сделал вид, что готов начать мирные переговоры с Украиной, правда выдвигал заоблачные требования. Требовал, чтобы Украина вывела свои войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также отказалась от вступления в НАТО. В МИД Украины уже заявили, что заявления Путина о мире манипулятивны, он хочет продолжать войну. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство в преддверии проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Согласны ли вы с позицией МИДа? Почему сейчас появились очередные заявления Путина? Как должна реагировать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц дал новое обещание Украине: о чем идет речь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/olaf-scholz-g7-interview-100.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости