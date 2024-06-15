Шольц отреагировал на так называемый "мирный план" Путина по Украине

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Кравцев Сергей
Предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемых мирных переговоров с Украиной – несерьезны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ZDF" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Глава немецкого правительства сделал соответствующее заявление перед началом саммита мира Украины в Швейцарии. Он назвал так называемый "мирный план" Владимира Путина несерьезным.
Как отметил Олаф Шольц, за "империалистическую мечту" российский диктатор принял, что сотни тысяч российских солдат погибнут или будут ранены.
Читайте также на портале "Комментарии" — Путин снова сделал вид, что готов начать мирные переговоры с Украиной, правда выдвигал заоблачные требования. Требовал, чтобы Украина вывела свои войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также отказалась от вступления в НАТО. В МИД Украины уже заявили, что заявления Путина о мире манипулятивны, он хочет продолжать войну. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство в преддверии проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Согласны ли вы с позицией МИДа? Почему сейчас появились очередные заявления Путина? Как должна реагировать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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