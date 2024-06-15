Шольц отреагировал на так называемый "мирный план" Путина по Украине

Предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемых мирных переговоров с Украиной – несерьезны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ZDF" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства сделал соответствующее заявление перед началом саммита мира Украины в Швейцарии. Он назвал так называемый "мирный план" Владимира Путина несерьезным.

"В то же время Путин также показал, что его действительно интересует: классическое империалистическое завоевание земли. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну", — сказал канцлер Германии.

Как отметил Олаф Шольц, за "империалистическую мечту" российский диктатор принял, что сотни тысяч российских солдат погибнут или будут ранены.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин снова сделал вид, что готов начать мирные переговоры с Украиной, правда выдвигал заоблачные требования. Требовал, чтобы Украина вывела свои войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также отказалась от вступления в НАТО. В МИД Украины уже заявили, что заявления Путина о мире манипулятивны, он хочет продолжать войну. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство в преддверии проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Согласны ли вы с позицией МИДа? Почему сейчас появились очередные заявления Путина? Как должна реагировать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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