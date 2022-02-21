Шольц ответил детям на вопрос, является ли Путин убийцей (ВИДЕО)

В Интернете появилось видео, где немецкий канцлер Олаф Шольц разговаривает с детьми. На опубликованном видео можно увидеть, как маленький мальчик спрашивает главу правительства ФРГ: "Путин убийца?" Об этом сообщает Страна UA.

Олаф Шольц - фото из открытых источников

Олаф Шольц прямо не ответил на вопросы мальчика. Канцлер сказал, что "Путин несет ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность" и вспоминает из-за этого российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас заключен в России.

Затем девочка спросила Олафа Шольца, должен ли Путин попасть в тюрьму. Канцлер Германии ответил, что данное решение зависит от народа России.

Как сообщали ранее "Комментарии", Шольц рассказал Путину, что ему пообещал Зеленский. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Москву рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский ему пообещал, что ТКГ вскоре возобновит работу и первыми обсуждаемыми вопросами станут вопросы законопроектов об особом статусе Донбасса и выборах на неподконтрольных территориях.

Также "Комментарии" писали, что канцлер Германии Олаф Шольц отправился в Москву, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным в рамках миссии по высоким ставкам. При этом крупнейший торговый партнер России в Европе предупреждает о дальновидных санкциях, если она атакует Украину. Однодневная поездка Шольца после посещения Киева является частью западной дипломатии, чтобы попытаться остановить потенциальную атаку, поскольку более 100 тысяч российских военных сосредоточены на границах Украины.

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