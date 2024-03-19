Шольц передал Путину новое послание

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решительная военная помощь Украине на сегодняшний день является самым важным посланием российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NTV", цитируя заявление немецкого канцлера.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Он (Путин – ред.) должен знать, что его предположения о том, что мы не сможем поддерживать Украину так долго, как это необходимо, ошибочны. Это означает, что он не должен рассчитывать на то, что в США будет избран президент, который немедленно похоронит Украину вместе с ним", — заявил Олаф Шольц.

Канцлер считает, что Путин должен осознать, что складывается ситуация, при которой возможен "справедливый, а не диктуемый мир". Для этого, заявил Олаф Шольц, Владимир Путин должен, прежде всего, вывести свои войска.

Стоит отметить, Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидеры Франции (президент Эммануэль Макрон), Германии (канцлер Олаф Шольц) и Польши (премьер Дональд Туск) провели в Берлине встречу, по итогам которой принят ряд важных решений. В том числе о том, что доходы от замороженных российских активов направят на закупку оружия для Украины, а также – что вооружение и боеприпасы для ВСУ будут покупать во всем мире, производство военной техники – расширят и так далее. При этом передача Украине дальнобойных немецких ракет Taurus остается для Шольца, похоже, "табу". Какие выводы можно сделать по известным итогам встречи? Что могло остаться за кулисами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



