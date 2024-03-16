Итоги переговоров Франции, Германии и Польши: что могло остаться без огласки

Лидеры Франции (президент Эммануэль Макрон), Германии (канцлер Олаф Шольц) и Польши (премьер Дональд Туск) провели в Берлине встречу, по итогам которой принят ряд важных решений. В том числе о том, что доходы от замороженных российских активов направят на закупку оружия для Украины, а также – что вооружение и боеприпасы для ВСУ будут покупать во всем мире, производство военной техники – расширят и так далее. При этом передача Украине дальнобойных немецких ракет Taurus остается для Шольца, похоже, "табу". Какие выводы можно сделать по известным итогам встречи? Что могло остаться за кулисами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Макрон, Шольц и Туск. Фото: из открытых источников

Париж, Берлин и Варшава ищут более тесного взаимодействия

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик рассуждает так:

"Поиск вооружений и боеприпасов для Украины не только в ЕС, но и за его пределами, передача доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для ВСУ, это, безусловно, позитивные шаги. Увы, пока не решен вопрос таким важным для нас дальнобойным вооружением как Taurus и другие ракеты. То, что не было обнародовано по итогам встречи, но, скорее всего, обсуждалось, – это вопрос создания т.н. "сухопутной коалиции" (инициатива Макрона по возможной отправке в Украину военнослужащих ряда стран-членов НАТО) и взаимодействие между вооруженными организациями стран ЕС в рамках НАТО или вне НАТО".

Перед Альянсом, отмечает эксперт, стоят большие вызовы из-за выборов в США и гипотетического возвращения Трампа в Белый дом. Кроме того, акцентирует он, в НАТО присутствуют такие страны как Венгрия, Словакия, Турция, которые могут блокировать решения в Альянсе.

"Соответственно, страны, которые рассматривают себя как лидеров европейского проекта (Германия, Франция, а теперь и Польша) задумываются о новом уровне безопасности. Скорее всего, они могли обсуждать сотрудничество в этом плане. Нужны ли тут некие новые институции, либо лучше обойтись без них, чтоб не раздражать других участников Альянса, не противопоставлять себя им, усугубляя кризис", – поясняет Виталий Кулик.

Но, продолжает он, то, что Париж, Берлин и Варшава ищут более тесного взаимодействия, сближения своих стратегических позиций по российско-украинской войне (понимая, что скоро может начаться новый ее этап) — факт.

"Пока, похоже, речь идет о создании новой рамки консультаций между Германией, Францией и Польшей, – считает эксперт. – Возможно, на уровне руководства генштабов, с обменом технологиями, развединформацией, формированием совместных подразделений (в том числе как сил оперативного сдерживания в случае провокаций или агрессий со стороны РФ). С выстраиванием линии возможного повышения участия европейских стран в войне, в том числе, путем предоставления большего количества своих военнослужащих для решения неких задач в Украине".

Нынешняя встреча стала бенефисом Макрона

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак подчеркивает, что "Веймарский треугольник" (Польша, Германия, Франция) – это одна из площадок совместного согласования проблемных вопросов европейской внешней политики.

"Одно время он был направлен на помощь в евроинтеграции Польши. Что интересно, в рамках треугольника была даже создана общая военная группа, позволяющая многим аналитикам говорить, что в перспективе этот формат мог стать основой для формирования нового оборонно-военного союза ведущих европейских столиц в случае выхода США из НАТО", – отмечает эксперт.

Нынешняя встреча, по его словам, стала бенефисом Макрона, желающего утвердить усиленную роль Франции в системе европейской коллективной безопасности на фоне осторожной Германии в ее стратегии по отношению к России, а также немецко-американской синхронизации в мировых делах.

"Понятно, что этот треугольник также важен для Украины с точки зрения сбалансирования желаний Польши радикально разрешить противоречия на аграрном рынке ЕС – в связи с либерализацией торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной. Польша лоббирует радикальные действия по отношению к украинскому импорту, а Париж и Берлин играют важную роль в европейских наднациональных органах", – констатирует Олег Постернак.

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