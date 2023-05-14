Шольц после визита президента Зеленского перешел на украинский

14 мая Олаф Шольц встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Берлин и опубликовал сообщение в Twitter на украинском языке.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

"Твой визит в Берлин — мощный сигнал, дорогой президент Зеленский", — написал он.

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Канцлер Германии заявил, что его страна оказывает Украине гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением и будет делать это, “пока это необходимо”.

"Мы не ослабляем нашу поддержку: Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд. евро, в том числе дальнейшие боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T", — написал Шольц.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц призывает реформировать ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что пришло время для перемен в Европейском Союзе и призвал к реформам. Европейский Союз редко был настолько объединенным, как после нападения России на Украину. Однако отдельные страны, являющиеся членами ЕС, отказываются голосовать за важные для Европы решения, либо используют голосование для давления на другие страны, либо просто затягивают решение. Выступая в Европарламенте, немецкий политик Олаф Шольц призвал к реформам в голосовании в Европейском Союзе. По его мнению, в будущем больше решений в ЕС должно приниматься не единогласно, а квалифицированным большинством.

Для получения квалифицированного большинства предложение должно быть одобрено по меньшей мере 55% государств, которые также представляют по меньшей мере 65% населения ЕС. Примером негативности единодушного решения является постоянно блокировавшая Венгрия или затягивающая решение о помощи ЕС для Украины.



