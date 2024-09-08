logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Шольц предлагает новый путь к миру: переговоры с участием России
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольц предлагает новый путь к миру: переговоры с участием России

Канцлер Германии призвал к новой мирной конференции по Украине

сегодня, 18:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью для издания ZDF заявил о необходимости проведения новой мирной конференции для урегулирования конфликта в Украине. По его мнению, сейчас наступил критический момент для начала диалога о перспективах мира, а ключевым элементом переговоров должно стать участие России.                                       

Шольц предлагает новый путь к миру: переговоры с участием России

Шольц заявил о необходимости переговоров с Россией

"Я думаю, что это сейчас тот момент, когда мы должны обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации к миру. Бесспорно будет еще одна мирная конференция", — заявил он.

Шольц также отметил, что обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, украинский лидер якобы поддерживает необходимость участия России в переговорах.                                 

В то же время, канцлер признал, что его проукраинская позиция спровоцировала определенные политические трудности на внутренней арене Германии. На фоне провальных результатов для правящей партии на местных выборах в Саксонии и Тюрингии.                           

“Мы приняли очень далеко идущие решения — и мы будем это делать. (...) Некоторые граждане не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину", — сказал Шольц, но заверил, что продолжит взятый курс, поскольку считает помощь Украине правильной политикой.

Читайте также на портале “Комментарии”  — Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что его так называемая "миротворческая миссия", над которой он работал в течение всего лета, еще не завершена. Более того, он пообещал скоро показать "новые убедительные инициативы".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/world/voyna-v-ukraine-olaf-sholc-zayavil-chto-nastalo-vremya-dlya-peregovorov-12751386.html
Теги:

Новости

Все новости