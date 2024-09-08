Шольц предлагает новый путь к миру: переговоры с участием России

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью для издания ZDF заявил о необходимости проведения новой мирной конференции для урегулирования конфликта в Украине. По его мнению, сейчас наступил критический момент для начала диалога о перспективах мира, а ключевым элементом переговоров должно стать участие России.

Шольц заявил о необходимости переговоров с Россией

"Я думаю, что это сейчас тот момент, когда мы должны обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации к миру. Бесспорно будет еще одна мирная конференция", — заявил он.

Шольц также отметил, что обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, украинский лидер якобы поддерживает необходимость участия России в переговорах.

В то же время, канцлер признал, что его проукраинская позиция спровоцировала определенные политические трудности на внутренней арене Германии. На фоне провальных результатов для правящей партии на местных выборах в Саксонии и Тюрингии.

“Мы приняли очень далеко идущие решения — и мы будем это делать. (...) Некоторые граждане не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину", — сказал Шольц, но заверил, что продолжит взятый курс, поскольку считает помощь Украине правильной политикой.

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