Шольц раскритиковал Путина из-за попытки присвоить Канта

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Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не имеет права ссылаться на немецкого философа Иммануила Канта. Шольц указывает, что идеи Канта не могут совмещаться с агрессией, которую ведет Россия во главе с Путиным.
Олаф Шольц о Путине. Фото из открытых источников
Олаф Шольц выступил в Берлинской академии наук по случаю 300-летия со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта. В речи канцлер Германии подверг критике Владимира Путина.
Россия стремится присвоить себе немецкого философа, родившегося в прусском Кенигсберге, современная Калининградская область. Там же находится могила философа. Путин пытается использовать идеи Канта в свою пользу, пропагандируя войну. В начале 2024 года российский диктатор заявил, что использует призыв Канта для своих национальных интересов. Однако Шольц подчеркнул, что Кант был против вмешательства одних стран в дела других, в частности, имея в виду войну в Украине.
Кроме того, Путин не единственный в РФ, кто имеет подобные идеи по немецкому философу. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал Иммануила Канта "русским трофеем", как и все, что находится в Калининградской области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии российские активисты помочились на портрет Путина.
Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который жалуется, что французы не приглашают Путина на годовщину высадки войск союзников в Нормандии.
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