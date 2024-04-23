Шольц раскритиковал Путина из-за попытки присвоить Канта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не имеет права ссылаться на немецкого философа Иммануила Канта. Шольц указывает, что идеи Канта не могут совмещаться с агрессией, которую ведет Россия во главе с Путиным.



Олаф Шольц о Путине. Фото из открытых источников

Олаф Шольц выступил в Берлинской академии наук по случаю 300-летия со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта. В речи канцлер Германии подверг критике Владимира Путина.

"Путин не имеет никакого права ссылаться на Канта. Тем не менее, режим Путина остается приверженным присвоению Канта и его труда почти любой ценой", — передает слова Шольца немецкое издание Zeit

Россия стремится присвоить себе немецкого философа, родившегося в прусском Кенигсберге, современная Калининградская область. Там же находится могила философа. Путин пытается использовать идеи Канта в свою пользу, пропагандируя войну. В начале 2024 года российский диктатор заявил, что использует призыв Канта для своих национальных интересов. Однако Шольц подчеркнул, что Кант был против вмешательства одних стран в дела других, в частности, имея в виду войну в Украине.

Кроме того, Путин не единственный в РФ, кто имеет подобные идеи по немецкому философу. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал Иммануила Канта "русским трофеем", как и все, что находится в Калининградской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии российские активисты помочились на портрет Путина.

Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который жалуется, что французы не приглашают Путина на годовщину высадки войск союзников в Нормандии.