Шольц раскрыл план Путина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Снижение поддержки странами-партнерами Украины чревато последствиями, ведь российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на ослабление международной поддержки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления в Бундестаге сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет издание Aussiedlerbote.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
При этом канцлер подчеркнул, что Германия не собирается ослаблять поддержку Украины. Именно поэтому ФРГ уже поставила в Украину вторую систему противовоздушной обороны Patriot. Ее развернут и введут в эксплуатацию до конца текущего года.
Немецкий канцлер заявил, что у Украины улучшилась способность защищаться от воздушных атак РФ с помощью дронов и ракет. Он заявил, что совсем скоро Берлин передаст Киеву бронетехнику, боеприпасы, зимнюю защитную одежду, электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.
Отметим, Берлин передал Украине новую военную помощь — боеприпасы, дроны, гранатометы и грузовики. При этом в ноябре Министерство финансов Германии приняло решение удвоить военную помощь Украине на 2024 год – до 8 миллиардов евро.
Читайте также на портале "Комментарии" — главные выводы из визита Зеленского в США: проголосует ли Конгресс помощь Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц сделал заявление о помощи Украине: к чему должна быть готова Германия.
Обсуждения
Новости