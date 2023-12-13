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Шольц раскрыл план Путина

Германия передала Украине вторую систему Patriot, Шольц призывает партнёров не останавливаться в поддержке Украины

сегодня, 17:30
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Кравцев Сергей
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Снижение поддержки странами-партнерами Украины чревато последствиями, ведь российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на ослабление международной поддержки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления в Бундестаге сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет издание Aussiedlerbote.

Шольц раскрыл план Путина

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени в военном отношении", — заявил Олаф Шольц.


При этом канцлер подчеркнул, что Германия не собирается ослаблять поддержку Украины. Именно поэтому ФРГ уже поставила в Украину вторую систему противовоздушной обороны Patriot. Ее развернут и введут в эксплуатацию до конца текущего года. 

Немецкий канцлер заявил, что у Украины улучшилась способность защищаться от воздушных атак РФ с помощью дронов и ракет. Он заявил, что совсем скоро Берлин передаст Киеву бронетехнику, боеприпасы, зимнюю защитную одежду, электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.

"Все это крайне необходимо. Потому что Россия теперь полностью поставила свою экономику на службу этой войне. Производство российского оружия идет полным ходом", — заявил Шольц.

Отметим, Берлин передал Украине новую военную помощь — боеприпасы, дроны, гранатометы и грузовики. При этом в ноябре Министерство финансов Германии приняло решение удвоить военную помощь Украине на 2024 год – до 8 миллиардов евро.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц сделал заявление о помощи Украине: к чему должна быть готова Германия.




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