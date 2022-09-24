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Шольц рассказал, чем закончится российско-украинская война

Шольц также считает, что и Германия, и Европа в целом должны выиграть при этом свои "битвы" в развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войне

сегодня, 16:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация не выигрывает войну против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bundeskanzler".

Шольц рассказал, чем закончится российско-украинская война

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства заявил, что сегодня весь мир наблюдает за страшными картинами войны, которую Россия начала против Украины. в открытом доступе очень много информации об ужасных разрушениях, о многих смертях.

"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", – утвердительно заявил канцлер.

Также Олаф Шольц высказался о том, что, как Германия, так и другие страны Европейского Союза должны победить в "своих" битвах с президентом России Путиным.

"Помимо непосредственного фронта, есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И поэтому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода", — подытожил Шольц.

Стоит отметить, что в подобном ключе ранее высказался президент Франции Макрон, который назвал единственный вариант, как может закончиться война в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — за отмену права "вето" в системе Совета безопасности ООН выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. С аналогичными призывами уже выступали и другие страны. А Украина настойчиво добивается изгнания России из Совбеза ООН. Какова вероятность, что устав ООН ждет переформатирование? Может ли нечто подобное произойти в ЕС, где действия той же Венгрии доказывают, что принцип единогласия давно пора сменить на голосование простым большинством? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 




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Источник: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/mediathek/kanzler-kompakt-preis-2129304
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