Шольц рассказал, чем закончится российско-украинская война

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация не выигрывает войну против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bundeskanzler".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства заявил, что сегодня весь мир наблюдает за страшными картинами войны, которую Россия начала против Украины. в открытом доступе очень много информации об ужасных разрушениях, о многих смертях.

"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", – утвердительно заявил канцлер.

Также Олаф Шольц высказался о том, что, как Германия, так и другие страны Европейского Союза должны победить в "своих" битвах с президентом России Путиным.

"Помимо непосредственного фронта, есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И поэтому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода", — подытожил Шольц.

Стоит отметить, что в подобном ключе ранее высказался президент Франции Макрон, который назвал единственный вариант, как может закончиться война в Украине.

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