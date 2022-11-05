Шольц рассказал, каких слов было достаточно для его визита в Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц получил значительную порцию критики из-за своего визита в Китай в начале ноября. Несмотря на это, немецкий политик озвучил, почему его визит был достоин посещения Китая. О словах Шольца пишет информационное издание Reuters.

Шольц и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Это впервые с начала пандемии в Китай прибыл лидер G7. Канцлер Германии через день после возвращения сообщил результаты своего визита в Китай.

По словам Шольца, главное, что власти Китая озвучили тезис о неиспользовании ядерного оружия в войне Украины против России. Канцлер Германии считает, что таких слов уже достаточно было для его визита в Си Цзиньпин.

Шольца критиковали международные и немецкие политики, ведь китайские технологии и деньги проникли во многие сферы Германии. Однако Олаф Шольц сообщил, что они действуют по четким правилам торговли.

"У нас есть четкий план, и мы его придерживаемся", — сказал Шольц, выступая на собрании его партии.

Немецкий политик утверждает, что дал понять Китаю, что готов к сотрудничеству, но если возникнут трудности, его страна справится с ситуацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия угрожает Швейцарии, ведь власти последних блокируют поставки военного оружия в Украину. Это уже не в первый раз, когда нейтральная Швейцария накладывает вето на поставки своего вооружения из других стран для Украины.

Также "Комментарии" писали о переговорах к анцлеру Германии Олафу Шольцу и лидеру Китая Си Цзиньпину. Эксперты утверждают, что Китай против использования ядерной бомбы, но реально повлиять на войну или на Российскую Федерацию не может.

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