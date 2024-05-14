Шольц рассказал, может ли на саммите в Швейцарии быть принято решение об окончании войны в Украине

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Кравцев Сергей
Во время Глобального саммита мира в Швейцарии, который состоится в средине июня, не будут обсуждать окончание войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц информирует "n-tv".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
По его словам, в Швейцарии будут обсуждать безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, вопросы обмена пленными и необходимое табу на использование ядерного оружия.
Также канцлер Германии разочарован поддержкой стран Европы во время войны в Украине.
Политик признал, что, к сожалению, все еще тех стран, которые готовы активно поддерживать Киев, недостаточно. По словам Шольца, такое отношение Европы угнетает, потому что Украина срочно нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в июне на саммите мира в Швейцарии будут обсуждены три ключевых пункта: обмен пленными, продовольственная и ядерная безопасность. Тем временем европейский вояж лидера КНР Си Цзиньпина, похоже, направлен как раз таки против украинской формулы мира. Такие выводы можно сделать и после его посещения Парижа, и после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что происходит вокруг процесса мирных переговоров – и каковы перспективы швейцарского саммита мира.
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