Во время Глобального саммита мира в Швейцарии, который состоится в средине июня, не будут обсуждать окончание войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц информирует "n-tv".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Никто не должен иметь преувеличенных ожиданий. Мы не ведем там переговоры об окончании войны. В лучшем случае, это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", — подчеркнул Олаф Шольц.

По его словам, в Швейцарии будут обсуждать безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, вопросы обмена пленными и необходимое табу на использование ядерного оружия.

"Еще раз повторяю: это все еще находится в зачаточном состоянии", — добавил канцлер.

Также канцлер Германии разочарован поддержкой стран Европы во время войны в Украине.

Политик признал, что, к сожалению, все еще тех стран, которые готовы активно поддерживать Киев, недостаточно. По словам Шольца, такое отношение Европы угнетает, потому что Украина срочно нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в июне на саммите мира в Швейцарии будут обсуждены три ключевых пункта: обмен пленными, продовольственная и ядерная безопасность. Тем временем европейский вояж лидера КНР Си Цзиньпина, похоже, направлен как раз таки против украинской формулы мира. Такие выводы можно сделать и после его посещения Парижа, и после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что происходит вокруг процесса мирных переговоров – и каковы перспективы швейцарского саммита мира.



