Шольц рассказал о своем страхе – почему отказывает Киеву в поставках ракет Taurus

Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз дав понять, что будет и дальше блокировать решение о передачи Киеву дальнобойных ракет. Свое заявление немецкий канцлер сделал во время пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, которого цитирует Politico.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Рассуждая на тему о возможности передачи Украине запрашиваемых ракет Олаф Шольц отметил, что Германия в своих действия всегда должна руководствоваться Конституцией, а также анализировать все возможные варианты и останавливаться только на самом выгодном для себя.

"Это включает, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны обеспечить, чтобы не было эскалации войны, и чтобы Германия не стала частью конфликта. Это также является моей задачей как канцлера", – заявил Олаф Шольц.

При этом глава немецкого правительства не стал рассказывать, в чем именно Конституция ФРГ не позволяет Берлину передать Киеву ракеты.

Стоит отметить, что ранее издание "Bild" писало о том, что Шольц переживает из-за двух моментов. Первый состоит в том, что для эффективног оприминения ракет немецкие военные должны предоставить ВСУ не только само оружие, но и геоданные о российских целях. Таким образом, опасается Шольц, Германия может стать еще больше втянута в войну. Второй момент, которого опасается Шольц, состоит в том, что ВСУ могут нанести удар ракетами Taurus по Крымскому мосту или по территории РФ.

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