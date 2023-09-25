В Германии нашли новую причину, что затрудняет передачу Украине ракет Taurus

Проблемами для передачи Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву являются длительное обучение украинских военных, а также специалисты, которые должны программировать цели ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bild".

Ракета Taurus. Фото из открытых источников

По данным издания, производитель MBDA оценивает, что ознакомление украинских военных с этой системой вооружения займет около трех месяцев.

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Кроме того, говорится в материале, программирование целей Taurus должно осуществляться в Украине, поэтому это вряд ли будут делать солдаты Бундесвера по политическим соображениям. Из-за этого пройдет еще больше времени, прежде чем ВСУ смогут развернуть ракеты, даже если учения ускорят.

Возможным промежуточным решением является привлечение специалистов, не принадлежащих к Бундесверу или немецким властям, которые и будут осуществлять программирование целей в Украине.

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер раскритиковал правительство, указав на то, что первый запрос на получение ракет Киев прислал более четырех месяцев назад, и это время можно было бы использовать для успешного завершения обучения.

"Аргументы канцлера (Олафа Шольца) относительно промедления теперь не имеют силы. Здравый смысл диктует, что Taurus нужно доставить (в Украину) немедленно", – призвал он.



Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что Украина еще в мае официально запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, Берлин продолжает тянуть с решением. А исходя из заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса, в ближайшем времени позитивного решения Украине точно ждать не стоит. Глава Минобороны ФРГ заявил журналистам, что даже, если Вашингтон примет положительное решение по ЗРК ATACMS для Украины, Германия не будет тут же принимать аналогичное решение по ракетам Taurus.



