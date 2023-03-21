Шольц рассказал, почему скорого мира в Украине ждать не стоит

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Кравцев Сергей
Быстрого прекращения войны в Украине официальный Берлин не ожидает. Такие доводы базируются на ряде причин. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "Rheinische Post" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
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Лидер Германии подчеркнул, справедливый мир может наступить только тогда, когда Россия согласиться вывести свои войска со всей территории Украины. Пока же нет даже предпосылок к этому.
Олаф Шольц также обратил внимание на долгосрочные последствия войны. По словам канцлера ФРГ, война, которая охватила Украину, будете еще долго держать в напряжении весь мир и даже после ее завершения понадобится много сил и ресурсов, чтобы разобрать все завалы, которые сегодня есть в Украине.
Вспомнил канцлера также о своих долгих и регулярных разговорах с Путиным. Теперь это в прошлом, но раньше, признался Олаф Шольц, он пытался достучаться до Путина, найти с ним понимание.
Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц отреагировал на решение суда в Гааге выдать ордер на арест Путина.
Также издание "Комментарии" сообщало — в Киев приехали лидеры партии Шольца, которые выступают за дипломатию с РФ.
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