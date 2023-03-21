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Шольц рассказал, почему скорого мира в Украине ждать не стоит

Канцлер Германии считает, что сегодня в Украине все складывается так, что война перетекает в затяжной конфликт

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Быстрого прекращения войны в Украине официальный Берлин не ожидает. Такие доводы базируются на ряде причин. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "Rheinische Post" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц рассказал, почему скорого мира в Украине ждать не стоит

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Мы должны быть готовы к тому, что это может занять много времени. Даже когда война закончится, все не сразу нормализуется. Но мы также не должны прекращать наши усилия для завершения войны", — высказался Шольц.


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Лидер Германии подчеркнул, справедливый мир может наступить только тогда, когда Россия согласиться вывести свои войска со всей территории Украины. Пока же нет даже предпосылок к этому. 

Олаф Шольц также обратил внимание на долгосрочные последствия войны. По словам канцлера ФРГ, война, которая охватила Украину, будете еще долго держать в напряжении весь мир и даже после ее завершения понадобится много сил и ресурсов, чтобы разобрать все завалы, которые сегодня есть в Украине.

Вспомнил канцлера также о своих долгих и регулярных разговорах с Путиным. Теперь это в прошлом, но раньше, признался Олаф Шольц, он пытался достучаться до Путина, найти с ним понимание. 

"Это долгие разговоры, иногда час, иногда полтора часа. Иногда на немецком языке, иногда с переводами. И да, Путин был вежливым человеком в этих разговорах. Мы обращались друг к другу по имени", — заявил Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц отреагировал на решение суда в Гааге выдать ордер на арест Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Киев приехали лидеры партии Шольца, которые выступают за дипломатию с РФ.




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Источник: https://rp-online.de/info/consent-remake/
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