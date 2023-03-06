В Киев приехали лидеры партии Шольца, которые выступают за дипломатию с РФ

В столицу Украины с визитом приехали руководители партии канцлера Германии Олафа Шольца. Речь идет о лидере Социал-демократической партии Германии Ларсе Клингбайле и лидере фракции СДПГ Рольфе Мютценихе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Tagesschau.

В Киев приехали лидеры СДПГ. Фото: tagesschau.de

Лидеры правящих партий Германии прибыли в Киев утром 6 марта на специальном поезде. В Киеве они проведут переговоры с представителями украинского правительства и парламента. По соображениям безопасности детали визита и точная программа не опубликована.

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Это первый визит Клингбайля и Мютцениха с начала полномасштабного вторжения Россию в Украину.

Стоит отметить, что в Москве сначала радовались, когда по результатам выборов в Бундестаг прошла с самым большим количеством голосов Социал-демократическая партия Германии, которая всегда лояльно относилась к РФ и выступала за тесные связи с российским бизнесом. Теперь же СДП находится в затруднительном положении из-за ее политики в отношении России до начала полномасштабной войны. Хотя после февраля 2022 социал-демократы признали свои ошибки и осудили Россию, лидер СДПГ все же настаивает на дипломатии между Украиной и Россией.

"Иногда у меня кружится голова, когда я вижу, что дискуссии ведутся только об оружии. Я шокирован, когда вижу, как сегодня почти попирается понятие дипломатии", — отметил ранее Клингбайль.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский посол в Берлине Алексей Макеев сообщил, что Германия увеличивает свою роль лидера в поставках военной техники в Украину. Во время недавней встречи в Белом доме президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Тем временем, в Бундестаге председатель оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала ошибкой то, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировка членство украинцев в НАТО. И призвала оказывать больше помощи Украине, "переписав историю Меркель, особенно историю последних лет и абсолютно неправильных расчетов". Можно ли говорить о серьезной трансформации позиции руководства Германии после более года российской агрессии против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



