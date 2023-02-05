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Шольц рассказал получал ли он угрозы от Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил, угрожал ли ему президент России Владимир Путин во время телефонных разговоров.

сегодня, 11:40
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Автор:

Slava Kot

Недавно британский политик Борис Джонсон рассказал, что во время пребывания на посту премьер-министра Великобритании в одном из разговоров с президентом России тот пригрозил. Теперь канцлер Германии ответил, угрожал ли ему Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью немецкого лидера для издания Bild.

Шольц рассказал получал ли он угрозы от Путина

Шольц ответил или угрожал ему Путин. Фото из открытых источников

Как уверяет Олаф Шольц во время телефонных разговоров с российским диктатором, он четко видит, что между союзниками Украины и Путиным существует разный взгляд на войну. Журналисты издания Bild спросили у немецкого лидера, угрожал ли Владимир Путин ему или его стране, как это было с Борисом Джонсоном.


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"Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии. В наших телефонных разговорах четко проясняются наши очень разные точки зрения на войну в Украине", — ответил Шольц и добавил "я четко даю Путину понять, что Россия несет полную ответственность за войну".

Шольц уверяет, что его страна не может принять действия России, нарушающих европейский мирный порядок, поэтому союзники Украины помогают "финансово, гуманитарно, а также оружием".

Также Шольц журналисты Bild спросили Шольца о танках и есть ли на Западе согласие, чтобы танки применялись только на территории Украины.

"По этому есть консенсус", — коротко сказал Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал или собирался президент России Владимир Путин убить президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" писали о немецком футболисте, который оказался двойным агентом и работал на Путина и передавал России секретные материалы.



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Источник: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/olaf-scholz-im-bams-interview-klimakleber-viele-schuetteln-den-kopf-ich-auch-82789486.bild.html
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